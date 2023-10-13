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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن 9 عناصر إرهابية .. سرقة 1.4 مليون دولار

صدى البلد

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

 

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس 9 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.


 

كان معدي بالصدفة.. تفاصيل إنهاء حياة شاب في مشاجرة بين عائلتين بالمرج


كشفت جهات التحقيق في واقعة مصرع شاب المرج عن أن سقوطه كان عن طريق الخطأ أثناء نشوب خلال مشاجرةبالأسلحة النارية بين عائلتين في المرج.


 سرقة مليون و400 ألف دولار من خزينة مصنع في أكتوبر.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

انهيار عقار مهجور من 3 طوابق بالقاهرة | صور

انهار منذ قليل عقار مهجور بالقاهرة مكون من ٣ طوابق وذلك دون اصابات ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابةالعامة للتحقيق.

 

إصابة سيدة بحروق في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالعمرانية

أصيبت سيدة بحروق نتيجة اشتعال شقة في منطقة العمرانية عقب انفجار أسطوانة غاز وتم نقلها إلى المستشفى. 

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