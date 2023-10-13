قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس 9 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.