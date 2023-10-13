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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة مليون و400 ألف دولار من خزينة مصنع في أكتوبر.. تفاصيل

سرقة
سرقة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن ( الجيزة - الأقصر) من ضبط فى مديرية أمن الجيزة (5 أشخاص) لقيامهم بسرقة مبلغ مالى (مليون و 400 ألف دولار أمريكى ، مليون و 900 ألف جنيه) من داخل خزينة مصنع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بانه نظراً لسابقة عمله بالمصنع الـمُشار إليه وعلمه بمكان تواجد الخزينة وإحتوائها على مبالغ مالية فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة عن طريق التسلق وكسر نافذة مكتب الخزينة وسرقتها بإستخدام "عتلة حديدية".. وتم بإرشادهم ضبط الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وفى  مديرية أمن الأقصر تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) حال إستقلالهم سيارتين"بدون لوحات معدنية " بدائرة المركز ، وبحوزتهم (2 فرد محلى وطلقتين لذات العيار - كمية من أعمدة الكهرباء "مقطعة" وزنت 4 طن – عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الأعمدة من دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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