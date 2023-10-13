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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان معدي بالصدفة.. تفاصيل إنهاء حياة شاب في مشاجرة بين عائلتين بالمرج

صدى البلد

كشفت جهات التحقيق في واقعة مصرع شاب المرج عن أن سقوطه كان عن طريق الخطأ أثناء نشوب خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في المرج.
وقال المتهمون بالتسبب في إنهاء شاب عن طريق الخطأ أن ذلك كان أثناء نشوب مشاجرة بينهم، والمجنى عليه ليس له علاقة بالمشكلة.
وأضافت التحقيقات أن مشادة كلامية حادة نشبت بين طرفى النزاع بسبب لهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفين إطلاق النار، ولكنهم لم يقصدوا قتل المجنى عليه، والذى تصادف مروره أثناء إطلاق النار، فأصيب بطلق فى الصدر، وسقط غارقا فى دمائه وفارق الحياة.
وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليه ليس طرف فى المشاجرة، وتصادف مروره فى مكان الواقعة وأصيب بطلق جراء تبادل الرصاص بين طرفى النزاع، بعد أن نشبت مشاجرة بين طرفين من عائلتين بمنطقة المرج بسبب خلافات الجيرة، استخدم خلالها كلا الطرفين الأسلحة النارية التى تبادلا إطلاق النار على بعضهما، مما أسفر عن إصابة شخص ومصرع اخر تصادف مروره في مكان الواقعة، وتم ضيطهم وعرضهم على النيابة لاتخاذ إجرءاتها القانونية.

مشاجرة مشاجرة عائلتين إنهاء حياة شاب المرج مشادة كلامية

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