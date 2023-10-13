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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار عقار مهجور من 3 طوابق بالقاهرة | صور

ركام العقار
ركام العقار

‏انهار منذ قليل عقار مهجور بالقاهرة مكون من ٣ طوابق وذلك دون اصابات ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تبلغ لعمليات النجدة بسقوط عقار مكون من ٣ طوابق بدائرة قسم شرطة الخليفة .

علي الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن وفرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتبين من الفحص ان العقار مكون من طابقين بعد الارضي علي مساحه  ٧٠ متر حوائط حامله واسقف خشبية ومهجور وخال من السكان .

كما تبين سقوط المنزل حتي سطح الارض دون حدوث إصابات او محتجزين ، وجار الاستعلام من الحي عن وجود قرار ازالة للعقار او من عدمه .

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انهيار عقار الإمام الشافعي القاهرة الخليفة سقوط عقار

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