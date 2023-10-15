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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتديا عليه.. قرار عاجل بشأن طالبين استدرجا طالبا

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس طالبين على ذمة التحقيق في اتهامه بالتعدي على تلميذ وهتكا عرضه بالدقهلية، لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي.

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ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على طالبين بالمرحلة الإعدادية تعدَّيا على تلميذ قاصر، بعدما استدرجاه إلى محل حلاقة يعملان به في قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز بلقاس وتناوبا عليه الاعتداء جنسيًّا، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهما بعد ورود بلاغ من والد الطفل.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من "ع.ع.أ"،45 عامًا، فلاح ومقيم قرية الكوم الأخضر وبرفقته نجله"أ"، 8 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي - عامل بمحل حلاقة بذات القرية تضرر من كل من: أحمد. ص. ع. ع "،13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، و"فارس. س. ع"،14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي عاملان بذات محل الحلاقة ويقيمان بذات القرية لقيامهما بالتعدي جنسيا على نجله بمحل الحلاقة محل عملهم.

 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، منضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11546 جنح مركز شرطة بلقاس والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 

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