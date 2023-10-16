بدء محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص وتشويه والده في بولاق الدكرور

منذ قليل.. بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، جلسة محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور.

ترويعهم وتخويفهم..



وكشفت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"،طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب،و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.