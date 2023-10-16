عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب| بعد قليل

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما بمدينة الشيخ زايد.

اعتديا عليه.. قرار عاجل بشأن طالبين استدرجا طالبا

فتاة وجثة خلف الباب.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة شاب في عين شمس

وكان مدير بنك يدعى محمد محب ماوي، توفي إثر إصابته بمضاعفات ناتجة عن عقره من كلب زوج الإعلامية أميرة شنب، بعد قرابة شهرين من الواقعة، ودخوله العناية المركزة جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.

txt

نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن 9 عناصر إرهابية .. سرقة 1.4 مليون دولار

txt

نشرة الحوادث.. سر ما فعله المتهمون بسائق المطرية.. الزوج العرفي أذاق سيدة حدائق أكتوبر أبشع انتقام

وأمرت جهات التحقيق، بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء الكشف الطبي عليه، وطلبت التحفظ على التقرير الطبي الخاص به داخل المستشفى، واستدعاء المتهم لمباشرة التحقيق معه مجددًا في اتهامه بتهمة جديدة في الواقعة نفسها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

10 آلاف جنيه| هبوط حاد بأسعار الحديد ومفاجأة في ثمن الطن الآن

يتخطى المليون دولار.. مفاجأة عن حجم تبرع محمد صلاح لأهالي غزة

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

موضوعات متعلقة

اعتديا عليه.. قرار عاجل بشأن طالبين استدرجا طالبا

فتاة وجثة خلف الباب.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة شاب في عين شمس

نشرة الحوادث | قرار عاجل بشأن 9 عناصر إرهابية .. سرقة 1.4 مليون دولار

نشرة الحوادث.. سر ما فعله المتهمون بسائق المطرية.. الزوج العرفي أذاق سيدة حدائق أكتوبر أبشع انتقام

وزير الداخلية يوافق على منح 20 مواطنا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

عقدوا العزم على إزهاق روحه| محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 آخرين

بعد قليل.. سماع أقوال الشهود وفض الأحراز بقضية خلية الإسماعيلية

إيصال الأمانة السبب | اعترافات المتهم بإنهاء حياة مدرس بالمعاش بالمنوفية

ترشيحاتنا

"الجمهورية": الشعب الفلسطيني البطل يرفض ترك أرضه وبيته رغم القصف المتواصل

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجزائر

المنتخب الأولمبي يواجه أوزبكستان وديا استعدادا لأولمبياد باريس .. موعد اللقاء

هل أقرأ الفاتحة أم ألحق الركوع مع الإمام.. القدر المجزئ لاحتساب الركعة

هل تغيّر موعد التوقيت الشتوي؟| الحكومة حددت التاريخ رسميًا.. والعقارب تنتظر ساعة الصفر

قنوات مجانية تنقل اللقاء .. موعد ودية منتخب مصر الوطني والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحاب النفوس الضعيفة يمتنعون.. شاهد إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

طريقة عمل طاسة سجق بالبطاطس | بأسهل الخطوات

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ