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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تعرض للتنمر.. رضيع برازيلي يشبه حيوان الولفرين والسبب جدته |صور

رضيع برازيلي يشبه
رضيع برازيلي يشبه حيوان الولفرين والسبب جدته ..شاهد

في حالة نادرة للغاية، ولد الطفل جواو ميغيل في كاسكافيل، ولاية بارانا، البرازيل بشعر كثيف للغاية جعله يشبه حيوان الولفرين أو الدب الظربان الذي يتمتع بجسد قصير وممتلئ ذي وحشية كبيرة وقوة مفرطة.

الطفل جواو ميغيل

يعاني الرضيع الذي يبلغ من العمر 10 أشهر فقط من حالة وراثية تزيد من معدل نمو شعره بشكل لافت للنظر حيث يغطي رأسه ووجه الشعر بشكل كامل. فإلى جانب السوالف والحواجب الكثيفة واللحية الصغيرة، يتمتع جواو ميغيل بشعر داكن كثيف على صدره وذراعيه.

حالة وراثية ليس لها علاج

كشفت والدة الطفل، آني كارولين دوس سانتوس برايت، البالغة من العمر 20 عاماً، أن طفلها ولد بشعر كثيف وسيستمر في النمو مع تقدمه في السن. مضيفة أنه بعد ولادته، استشارت طبيب الغدد الصماء في مدينتهم الذي قال لها إنه "لا يمكن فعل الكثير لطفلك" بسبب إصابته بالحالة الوراثية. 

الطفل جواو ميغيل مع والدته

وأوضح أبي جوناس، والد الطفل أن هذه الحالة موجودة بالفعل في العائلة. مؤكدًا أنه هو نفسه يعاني من الشعرانية، هو وأمه وجده قائلًا: "إن هذه الحالة الوراثية تأتي من والدتي". "لقد ولدت هكذا، وهي كذلك، وجدي كذلك. مضيفًا أنه "بمرور الوقت، تتناقص كمية الشعر، ولكن لا يزال هناك الكثير منه."

شاركت الأم صور وفيديوهات لطفلها على موقع التيك توك وحصلت على الكثير من المشاهدات حيث حصل مقطع فيديو واحد إلى 22 مليون مشاهدة وأثارت الصور ومقاطع الفيديو إعجاب الكثيرين بينما تنمر العديد من المعلقين عليه.

جواو ميغيل البرازيل حيوان الولفرين حالة وراثية شعر كثيف

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