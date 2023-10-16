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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري تغذية : مقاومة الإنسولين أصبحت منتشرة بين الأطفال

صدى البلد

أكد الدكتور فادى ناجى استشاري التغذية وعلاج السمنة، أن مقاومة الإنسولين أصبحت منتشرة خاصة في الأطفال بصورة مرعبة وهذا الأمر لم يكن متواجدا منذ سنوات .

 

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وقال فادي ناجي في حواره على قناة " إم بي سي مصر 2"، :"  مقاومة الإنسولين ومشاكلها ومضاعفتها أصبحت في ازيداد خلال السنوات الأخيرة ".

 

وأضاف فادي ناجي :" هرمون الإنسولين متواجد داخل جسم الإنسان وله دور حيوي ويساعد على بناء جسم الإنسان ويقوم بالحصول على السكر من الطاعم الذي يتناوله الإنسان  ويدخله في الخلايا كي تنمو الخلايا ".

 

وتابع فادي ناجي :" مقاومة الانسولين تعني أن الانسولين لا يستطيع أن يقوم بدوره في إدخال السكر داخل الخلايا  وبالتالي يرتفع مستوى السكر في الدم ".

 

واكمل فادي ناجي :"  البنكرياس يتعرض إلى إجهاد عند حدوث مقاومة للإنسولين، ومقاومة الإنسولين هي المرحلة قبل الإصابة بمرض السكر ".
 

الانسولين مقاومة الأنسولين السكر مرض السكر اخبار التوك شو

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