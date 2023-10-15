طبيب يحذر مرضي السكر من عادة خاطئة يرتكبها الجميع.. تسبب أضرارا خطيرة

حذر الدكتور احمد السبعاوي اخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر ، من تكرار أخذ حقن الانسولين لمرضي السكر في نفس المكان بالجسم، حيث أنه يقلل من امتصاص الانسولين .

وكتب السبعاوي ، عبر صفحته الرسمية فيسبوك قائلا : " عارفين لما تعملوا كيكة وتبوظ منكم وتلاقيها بالشكل ده هو ده بالضبط اللي هيحصل في اماكن الحقن لو فضلتي تحقني فيها ع طول وده هيخلي امتصاص الانسولين اقل عشان كده لازم نغير اماكن الحقن باستمرار مع كمادات ميه دافيه او كان في مكان وارم وممكن نستعمل بعض المراهم الموضعية ".



وفي نفس الإطار حذرت دراسة ألمانية نشرها موقع express مرضى السكري من حقن جرعة الأنسولين في الموضع نفسه دائماً، من أنه يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تغير مرضي في أنسجة الجلد، مما قد يؤثر سلبا على امتصاص الجسم للأنسولين.

وحذرت الدراسة بضرورة ألا يقوم المريض بإخراج الإبرة من الجلد إلا بعد مرور عشر ثوان، وبعد ذلك يتم ترك الجلد ، كما أكدت على ضرورة زيارة مرضى السكري للطبيب بصورة دورية لفحص مواضع حقن الأنسولين في أجسامهم.

وأكدت على ضرورة تغيير موضع حقن الأنسولين بصورة مستمرة، والتأكد دائما من دخول المادة الفعالة إلى الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد.

وأوضحت الدراسة، بتحديد نمط معين لمواضع الحقن، حيث يقوم المريض بتخصيص مواضع بعينها على بطنه وفخذيه لأيام معينة من الأسبوع، ثم يقوم بتقسيمها مرة أخرى وفقا لعدد مرات الحقن اللازمة يوميا.