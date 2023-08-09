دراسة حديثة: مشروب شعبي يقضي على مرض سرطان البنكرياس

العرقسوس هو مشروب صحي مفضل لدي الجميع ، يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويدات ، وهي تعد مصدرًا أساسيًا لفوائد عرق السوس الطبية نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب، كما أنها تعزز من صحة الجهاز المناعي.

وقد استخدم منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام في الطب البديل كنبات طبي؛ نظرًا لفوائده الطبية والعلاجية، مثل المساهمة في علاج آلام الكلى، والسعال، وحرقة المعدة، وفوائد العرقسوس في علاج الإمساك.

واخر فوائد العرقسوس ما اكدت دراسة حديثة عن فاعلية احد مستخلصات العرقسوس في القضاء على أحد أخطر أنواع السرطان على حياة الإنسان وهو سرطان البنكرياس



وكشفت الدراسة التي نشرها موقع " ميديكال إكسبرس" أن فريقا من جامعة باكتيست في هونج كونج جربوا مادة الإيرسوليك المستخرجة من العرقسوس على سرطان البنكرياس لمراقبة فعاليتها ، وكان سرطان البنكرياس في مراحل متأخرة غالبا وتصل احتمالية وفاة المريض إلى 94%، والأخطر هو فشل العمليات الطبية لنسبة تصل إلى 80%.

وعمدما جرب الفريق مستخلص العرقسوس على خلايا من سرطان البنكرياس؛ فقتل نحو 80% منها ، لان الإرسوليك مستخلص من العرقسوس يعطل على تعطيل عمليات الالتهام الذاتي للخلايا السرطانية، وهي الوسيلة التي تؤدي لموتها بعد فترة.

وتم تجربة هذا المستخلص على الفئران المصابة بالسرطان فخفض حجم الأورام لديها بـ70% وهو معدل أقوى من العلاج الكيماوي، كما تم تجربة مزج العلاج الكيماوي مع مستخلص العرقسوس، فازدادت فعالية الكيماوي بنسبة 30%.

وذكرت الدراسة ان أهم مزايا مستخلص العرقسوس هي قلة الأعراض الجانبية خلال قتل سرطان البنكرياس، إذ شهدت الفئران المتلقية للإرسوليك معدلات نزول أقل في كرات الدم البيضاء، وكذلك انخفاض أقل في الوزن، ومعدل فقر دم أقل من الفئران المتلقية للكيماوي.