تحذير عاجل.. هؤلاء ممنوعون من تناول عصير القصب

يعد عصير القصب من المشروبات الشعبية المشهورة، التي يتناولها الكثير من الأشخاص خاصة في الأجواء الحارة فى الصيف لأنه يساعد على تبريد الجسم وتقوية جهاز المناعة.

لكن الدكتور أحمد السبعاوي أخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي حذر من تناول عصير القصب يوميا، نشر عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك وقال إن هناك فئات ممنوعة من الإفراط في تناول عصير القصب، ولا ينبغي تناول عصير القصب بشكل يومي.

وأوضح السبعاوي أن الشخص العادي يمكن أن يكتسب وزنًا إذا شرب الكثير من عصير قصب السكر، حيث يوفر كوب سعة 240 مل في المتوسط حوالي 183 سعرة حرارية و50 غرامًا من السكر، أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة من السكر، وهو قدر أعلى من الكمية اليومية الموصى بها وهي 9 ملاعق صغيرة للرجال و6 ملاعق صغيرة للنساء.

فئات ممنوعة من تناول عصير القصب

وأضاف الدكتور أحمد السعاوي يجب على الأشخاص، الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري أو دسليبيدميا أو النقرس، عدم شرب الكثير من عصير قصب السكر. ولا ينبغي على النساء الحوامل، المعرضات للإصابة بسكري الحمل وكبار السن والأطفال دون سن 4 سنوات والأشخاص الذين يستخدمون المكملات الغذائية أو أدوية ترقق الدم شرب عصير قصب السكر.

ونصح الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي، والذين غالبًا ما يعانون من عسر الهضم أو الإسهال، بعدم شرب العصير أو القليل من تناوله .

واشار إن تناول كوبًا أو كوبين فقط من عصير قصب السكر أسبوعيًا هو الأفضل، بحسب الحالة الصحية للشخص، محذرًا من أن أولئك، الذين يستهلكون عصير قصب السكر غير الصحي، معرضون لخطر العدوى والتسمم الغذائي.

وأوضح أن مرضى السمنه ممنوعون من عصير القصب لانه غني بالسعرات الحرارية ويحتوي على كمية مرتفعة من السكريات وتناول كميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة المفرطة،