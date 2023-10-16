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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد يطالب بمحاكمة أكمل قرطام بتهمة التحريض وقلب نظام الحكم

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد

طالب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بإحالة أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إلى النيابة العامة ومحاكمته بتهمة التحريض وقلب نظام الحكم، على خلفية الدعوات المشبوهة التي طالب فيها بتأجيل الانتخابات الرئاسية 2024، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية عسكرية، في ضوء الأحداث الجارية بغزة.

وقال "صقر" ـ في تصريحات اليوم - إن أكمل قرطام، يسير على نفس نهج  أحمد الطنطاوي، وهو مسار يقوم على التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، من أجل قلب نظام الحكم، وتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر، مشيرًا إلى أن ممارساتهما السياسية ودعواتهما التي يطلقونها تؤكد جميعها على تلك الأغراض الخبيثة التي يسعون إليها.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن أكمل قرطام لا يمثل شيئًا بالنسية للعمل السياسي ولا في تاريخ الدفاع عن الوطنية المصرية، حتى يتحدث باسم الدولة والشعب، مستنكرًا دعوات تشكيل حكومة وحدة وطنية عسكرية في ظل دولة تتمتع باستقرار، وسط عالم يموج بالصراعات وانهيار للدول المجاورة.

وأكد رضا صقر أن أكمل قرطام يتحدث عن دولة أخرى غير الدولة المصرية، وتصريحاته تعني أنه ليس له رؤية سياسية في الأساس، مضيفًا: "أكمل قرطام ما هو إلا جوال فلوس متحرك وليس له علاقة بالدولة المصرية أو ما يتعلق بأمنها القومي، في المقابل مصر يحكمها قائد عظيم وجيش يحميها".

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن دعوات تأجيل الانتخابات الرئاسية، دعوات فردية، مدعمة بأجندة أجنبية، ولا تعبر مطلقًا عن الشعب المصري.

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