نهاية الهيمنة.. روسيا: مجموعة بريكس توجه ضربة موجعة لـ الدولار

قال السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية والمسؤولة عن التحضير لاجتماعات بريكس، بافل كنيازيف، إن العمل جاري على إنشاء نظام الدفع الموحد لدول مجموعة بريكس والتخلي عن الدولار الأمريكي.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وحسب وكالة “تاس”، قال كنيازيف: “هذه قضية خطيرة وشاملة للغاية، حيث تجري مناقشة هذا الموضوع من خلال وزارات المالية والبنوك المركزية. القضية ليست بسيطة بالطبع”، مضيفا أن “العديد من الدول الأعضاء في بريكس تفضل ذلك”، وأن “اتجاه التخلي عن الدولار الأمريكي في المدفوعات آخذ في التوسع”.

وأضاف: “بصرف النظر عن رؤية ذلك في تجارة الجانب الروسي مع الشركاء، فإننا نرى بوضوح نفس الاتجاه في التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، بين الصين والبرازيل.. نحن نعلم أن المدفوعات بين الصين والأرجنتين باليوان، على سبيل المثال، آخذة في الارتفاع. هناك أيضا أمثلة في مدفوعات الهند”.

وقال: “بطبيعة الحال، هذا عمل صعب ربما لا يحتمل أي ضجة ودعاية مفرطة”، مضيفا أنه “يتم من خلال وزارات المالية والبنوك المركزية في إطار آليات الحوار والتعاون”.