انخفاض شديد.. الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي

واصلت العملة التركية تراجعها، اليوم الاثنين، لتهبط إلى ما دون 28 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق.

وانخفضت الليرة التركية بأكثر من 50% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام.

وفي سبتمبر، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، حيث تمثل هذه الخطوة الارتفاع الرابع على التوالي الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع كجزء من تحول أوسع نطاقا في السياسة.

وفي أغسطس، رفضت الهيئة التنظيمية ضخ المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية وإدارة سعر الصرف.

وكان قرار تخفيف المتطلبات التنظيمية في الصناعة المصرفية قد أدى حتماً إلى انخفاض الليرة.

وأنفقت تركيا حوالي 200 مليار دولار لدعم العملة الوطنية في الأشهر الثمانية عشر حتى أغسطس، مما أدى إلى استنفاد الاحتياطيات حيث أبقت أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع.

وفي الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي إلى 61.5% في سبتمبر 2023 من 58.9% في أغسطس.

وتُعزى أعلى قفزة في التضخم منذ ديسمبر 2022 في المقام الأول إلى الزيادات في معدلات الضرائب وانخفاض قيمة الليرة.

وفي السابق، دعمت حكومة البلاد سياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم. وتسبب ذلك في أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى ما يزيد عن 85% العام الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى حوالي 60% بحلول نهاية العام.