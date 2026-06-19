عمدة نيويورك يهاجم «أيباك»: تضخ أموالًا مشبوهة للحفاظ على نفوذها

شن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، هجوما حادا على لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، متهمًا إياها بضخ "أموال مشبوهة"؛ للتأثير على نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ودعا في الوقت ذاته، إلى إحداث تحول جذري داخل الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.

وخلال تجمع انتخابي لدعم مرشحين تقدميين أقيم في حي بروكلين، انتقد ممداني ما وصفه بـ"حملات التشهير" التي تستهدف المرشحين التقدميين، عبر إعلانات تلفزيونية مكثفة، معتبرًا أن تلك الحملات تمولها جهات تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ممداني، المعروف بمواقفه المنتقدة للحكومة الإسرائيلية، قوله: إن "أيباك" تنفق ملايين الدولارات لدعم مرشحين مؤيدين لإسرائيل، غالبًا من خلال التركيز على قضايا داخلية بدلاً من السياسة الخارجية.

وقال ممداني: "يتم ضخ ملايين الدولارات من أموال مشبوهة بهدف الحفاظ على السلطة وإثارة الانقسامات، بدلاً من الدفع نحو التغيير الأخلاقي الذي تحتاجه البلاد".

وتأتي تصريحات ممداني؛ في إطار انتقاداته المستمرة لقيادة الحزب الديمقراطي، حيث دعا خلال التجمع إلى إعادة صياغة دور الحزب، والتركيز على قضايا الطبقة العاملة، مؤكدًا أن السباق نحو انتخابات عام 2028 "بدأ بالفعل".

ويسعى ممداني حاليًا إلى توظيف نفوذه السياسي لدعم عدد من المرشحين التقدميين في الانتخابات التمهيدية بنيويورك، في خطوة تضعه في مواجهة مباشرة مع قيادات بارزة داخل الحزب الديمقراطي، من بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز.