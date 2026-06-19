قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مصرع سيدة حدائق الأهرام.. ما عقوبة الدهس الخطأ؟
وثائق قضائية تكشف استخدام البنتاجون نظام غروك التابع لإيلون ماسك في ضربات ضد إيران
تحذير عاجل للمواطنين.. طريقة سريعة لكشف أرقام الهاتف المسجلة بالرقم القومي
47 شهيدا و100 جريح في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع
كارت الفلاح والمزادات.. خطة الزراعة الجديدة للقضاء على السوق السوداء وضبط تداول الأسمدة
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك».. اليوم
مستشار ألمانيا يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وانعكاسه على لبنان
تفاعل مباشر واستجابة للشكاوى.. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول تنفيذية لتحسين الخدمات
دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد.. اغتنم نفحات أول جمعة في شهر المحرم
القبض على شخصين استعرضا بسيارتهما في حفل زفاف بمدينة نصر
بعد تألقه أمام بلجيكا.. مرموش يفرض نفسه بين نخبة المراوغين في مونديال 2026
إيران: تفتيش المنشآت النووية بما فيها بوشهر مرتبط بمسار المفاوضات والالتزامات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مركز المتوسط للدراسات: 3 أسباب وراء إلغاء محادثات سويسرا بين أمريكا وإيران

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن إلغاء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا يعكس ثلاثة أسباب رئيسية، في مقدمتها رغبة القيادة الإيرانية في تسجيل موقف سياسي مرتبط باستمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وعدم التزامه بوقف إطلاق النار، إلى جانب اعتبار طهران أن هذا الملف جزء من التفاهمات المطروحة.

وأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السبب الثاني يتمثل في هشاشة مذكرة التفاهم نفسها، واعتمادها على توقيع إلكتروني وبنود غير مكتملة التفاصيل، ما يستدعي المزيد من المفاوضات المكثفة خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا، وهو ما يعكس حجم القضايا العالقة وصعوبة تحويل التفاهم إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن السبب الثالث يرتبط باعتبارات سياسية ونفسية لدى الجانب الإيراني، تتمثل في عدم رغبة القيادة الإيرانية في الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل إرث الصراع السابق، وما يرتبط بذلك من رمزية سياسية تتعلق بمسار العلاقات بين الطرفين.

وفيما يتعلق بمستقبل المذكرات، أكد أن إلغاء المحادثات لا يعني إنهاء التفاهمات، بل إن الطرفين ما زالا يمتلكان مصلحة في تثبيتها لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية، رغم وجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي حول طبيعة الاتفاق وما إذا كان يميل لصالح إيران.

وأشار إلى أن الجدل داخل واشنطن وتل أبيب، إلى جانب وجود ضغوط إعلامية وسياسية، يعكس أن المذكرة تثير خلافات واسعة، مع محاولات كل طرف تقديمها كإنجاز سياسي يعكس قوته وليس تنازلاته. ولفت إلى أن استمرار التصعيد في لبنان وعدم تنفيذ بعض البنود يزيد من تعقيد المشهد، رغم وجود مؤشرات على فتح تدريجي لبعض الملفات مثل الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف بعض القيود، مع بقاء التنفيذ مرتبطًا بتفاهمات أمنية وفنية معقدة.

وأكد أن مذكرات التفاهم الحالية تمثل إطارًا أوليًا قابلًا للبناء عليه، لكنها لا تزال محاطة بجدل كبير وصياغات متعددة التأويل، ما يجعل تنفيذها الكامل مرهونًا بتوافقات أوسع بين الأطراف المعنية.

المتوسط للدراسات إلغاء محادثات سويسرا القيادة الإيرانية التصعيد الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي على طريق الهجرة

الدكتور هاني عودة

خطيب الرواق الأزهري بالمظلات: سيدنا أبو بكر الصديق ضرب المثل الأعلى في الحب والفداء

الدكتور أبو اليزيد سلامة

خطيب الأزهر: أسماء بنت أبي بكر جسدت أسمى معاني البر والرحمة وحافظت على سرية رحلة الهجرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

10 أنواع من البقوليات تساعد على تقوية العظام.. أبرزها فول الصويا والحمص

أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد