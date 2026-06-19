تحذير استخباراتي أمريكي من خطوات إسرائيلية قد تقوض جهود التوصل لاتفاق مع إيران

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية،إن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطا سياسية مكثفة لمواصلة خوض حرب بلاده في لبنان، حسبما قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن تقارير استخباراتية، بما في ذلك تقرير جرى تداوله هذا الأسبوع، يبدو أن إسرائيل عازمة على مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله، حليف إيران في لبنان، وهو هدف من شأنه أن يمثل خرقا لعنصر أساسي في الاتفاق الوليد الذي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في ذلك البلد، بحسب المسؤولين.

ويأتي هذا التحليل في وقت يتصاعد فيه التوتر بين حكومة نتنياهو ومسؤولي إدارة ترامب، الذين حذروا إسرائيل علنا من شن هجمات ضد حزب الله قد تؤدي إلى عرقلة صفقة ترامب.

وشنت إسرائيل، اليوم الجمعة، غارات جوية في أنحاء جنوب لبنان ردا على ضربة بطائرة مسيرة نفذها حزب الله وأسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين.

ومع استمرار الاشتباكات؛ قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إنهم أجلوا المحادثات التي كان من المقرر أن تبدأ في سويسرا اليوم الجمعة، كما أجَّل نائب الرئيس جي دي فانس، الذي كان سيقود الوفد الأمريكي، رحلته.