ثقافة الأقصر تحتفي بالعام الهجري الجديد بالنمسا والأقالتة وبهاء طاهر

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بمناسبة العام الهجري الجديد .

نظمت مكتبة ثقافة النمسا بفرع ثقافة الأقصر احتفالية ثقافية ودينية بمناسبة العام الهجري الجديد ، بمكتب تحفيظ القرآن الكريم بآل غريب بقرية القرايا، وسط حضور مميز من علماء الأزهر الشريف.



استهل الحفل بالشيخ عبدالرحيم عبدالرسول ، من إدارة أوقاف النمسا كلمة تناول فيها مكانة الهجرة النبوية وأثرها في بناء الأمة الإسلامية، كما تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان «دروس وعبر من الهجرة النبوية» ألقاها الدكتور السيد محمد حمزة، أستاذ أصول الفقه الحنفي بكلية الدراسات الإسلامية، تناول خلالها أسباب الهجرة وأهدافها، وأبرز الدروس المستفادة منها، ومنها التخطيط الجيد، والصبر، والتوكل على الله، والأخذ بالأسباب، وأهمية بناء الإنسان والمجتمع.

كما ألقى فضيلة الشيخ عبدالحميد محمد سلام، من علماء الأزهر الشريف سابقًا، كلمة أكد فيها أن الهجرة النبوية كانت نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، ودعا إلى الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة.

وعلى هامش الاحتفالية، نُظمت ورشة فنون تشكيلية عن الهجرة النبوية للمدربة كريمة الدسوقي، كما قُدمت ورشة حكي بعنوان «سارق الأيام» تأليف منال عزام، سردتها وفاء السيد أخصائية ثقافية بالمكتبة.

وشهدت الفعاليات أيضًا فقرة للأسئلة الثقافية حول الهجرة النبوية والسيرة العطرة، تم خلالها توزيع جوائز تحفيزية على المشاركين تشجيعًا لهم على تنمية معارفهم الثقافية والدينية.

واختُتمت الاحتفالية بأجواء روحانية مميزة من المدائح النبوية، حيث أنشد الحضور قصيدة «طلع البدر علينا» بمشاركة الحاضرين .



ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان" اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ألقاها الشيخ محمد أحمد امام وخطيب مسجد وتحدث في الاتي أخلاق النبي ﷺ كان قرآن يمشي على الأرض، لما السيدة عائشة رضي الله عنها اتسألت عن خلق النبي ﷺ قالت كلمة واحدة تلخص كل حاجة كان خلقه القرآن" [رواه مسلم]، يعني كل آية عن الرحمة، الصدق، العدل، الصبر... كانت عايشة فيه ﷺ، أخلاق لو مسكت فيهم كسبت الدنيا والآخرة.

و في سياق متصل أعد بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "قيمة العمل في الإسلام " ألقاها الشيخ أحمد عبد المعبود وتحدث عن أهمية العمل وضرورة اتقان العمل والامانة فيه.