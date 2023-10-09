الاقتصاد الإسرائيلي ينهار.. الشيكل يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 8 سنوات

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأثنين، أن العملة الإسرائيلية "الشيكل" تهبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام تقريبا وينخفض أكثر من 3% مقابل الدولار، بسبب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في صباح يوم السبت.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن هناك تقديرات تفيد وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 شخص، وارتفاع أعداد المختطفين إلى أكثر من 150 في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة.

وأفاد العديد من الشهود العيان وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مدينة طوباس.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة المصابين الإسرائيليين إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.