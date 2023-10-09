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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. اشتباكات مسلحة خطيرة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في مستوطنة سديروت

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأثنين، بوقوع اشتباك مسلح بين جنود إسرائيليين وعناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لـ حركة حماس في بلدة سديروت بـ غلاف غزة.

ووفقا القناة 12 الإسرائيلية، فإن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجهت إلى مفترق جيفيم وسط بلدة سديروت بعد الأنباء عن وقوع عناصر المقاومة الفلسطينية هناك.

وعلى جانب آخر، أفادت مصادر صحفية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أستهدف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر الصحفية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ حملة اقتحامات في عدة مناطق ومدن بـ الضفة الغربية.

ووفقا للمصادر الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة الحافي عقب اقتحام منزله في طولكرم، كما تم اعتقال الفتى عادل إياد المقيطي من مخيم عقبة جبر بـ أريحا.

وأكدت المصادر، بوقوع شهيدان وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة حمدان في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

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