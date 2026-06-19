مدير تعليم جنوب سيناء: توفير سبل الراحة والهدوء لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ضرورة توفير جميع سبل الراحة والهدوء لطلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الثانوية العامة 2026، التي تنطلق صباح بعد غدِ الأحد، 21 يونيو 2026، مشيرةً إلى أهمية التواصل المستمر مع المديرية وغرفة العمليات طوال فترة الامتحانات، والتعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتورة وفاء رضا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، اليوم الجمعة، بديوان عام المديرية، بحضور عصام رجب، رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمود العبد، عضو اللجنة الثلاثية، و سليمان أبو الفضل، رئيس مركز توزيع الأسئلة، و محمد الحنفي، مدير شؤون الطلبة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة وآليات استقبال الطلاب داخل اللجان.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، ضرورة فتح اللجان قبل موعد بدء الامتحانات بربع ساعة؛ لإتاحة الوقت الكافي لإجراءات التفتيش والتنظيم، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، والتصدي بكل حسم لكافة وسائل الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما لا يؤثر على هدوء اللجان وانتظامها.

كما وجهت بضرورة التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية؛ للخروج بالامتحانات بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، مؤكدةً استمرار التواصل مع رؤساء اللجان على مدار الساعة طوال أيام الامتحانات؛ للوقوف على أي عقبات قد تواجه سير العمل داخل اللجان والعمل على سرعة تذليلها.

وطالبت رؤساء اللجان بالالتزام التام بالقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، وتوفير الهدوء والراحة للطلاب، وبث روح الطمأنينة داخل اللجان، مع التعامل الإنساني مع الحالات المرضية، والتأكد من مراجعة بيانات الطلاب على كراسات الإجابة بدقة قبل تسليمها.

ومن جهته، أكد عصام رجب، رئيس اللجنة الثلاثية، أهمية حصر أسماء الطلاب المتغيبين عن الامتحانات وإرسال بياناتهم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة من بدء الامتحان، مع مراعاة ظروف الطلاب القادمين من الوديان والتجمعات والقرى البعيدة عن مقار اللجان، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية الخاصة لمحافظة جنوب سيناء.

كما وجه رئيس اللجنة الثلاثية، رؤساء اللجان والملاحظين بضرورة إيلاء اهتمام خاص للطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالنظام القديم، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير كافة احتياجات الطلاب، وضمان أداء الامتحانات في أجواء من الانضباط.



