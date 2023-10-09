عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه | وتباين اليورو والإسترليني

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم، الاثنين، في حين تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

رئيس الشركة القابضة للمياه: برنامج زمني لصيانة كافة المحطات على مستوى الجمهورية


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.44 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.54 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.64 جنيه للشراء و32.76 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 37.50 جنيه للشراء و37.71 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.61 جنيه للشراء و37.83 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.74 جنيه للشراء و37.87 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.82 جنيه للشراء و99.82 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.
وعالميا.. ارتفع الدولار والين الياباني وبالمقابل هوى الشيكل الإسرائيلي ليسجل 3.9880 شيكل لكل دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة، بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل، وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات نحو 1.7% إلى 3.9069 شيكل لكل دولار.
وبالمثل، انخفض اليورو نحو 0.4% إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب العطلة.
ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.
وتراجع الدولار الأسترالي الذي ينظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59% إلى 0.6347 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5968 دولار.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

هل يجوز ترك سجدة التلاوة لعذر أو بدون.. الافتاء توضح التصرف الشرعي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

ترشيحاتنا

وزير دفاع الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة

نيويورك الأبرز.. تظاهرات حول العالم تدعم فلسطين ضد هجمات الاحتلال| فيديو وصور

مصرع 11 من قوات الأمن الكردية في قصف استهدف مركزهم بسوريا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

رئيس صحة الشيوخ: خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع

مش ناوي أرجّعله فلوسه .. قريبه ضربه بالرصاص في الأرض الزراعية بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ