استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه | وتباين اليورو والإسترليني

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم، الاثنين، في حين تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.44 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.54 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع.



وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.64 جنيه للشراء و32.76 جنيه للبيع.



كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 37.50 جنيه للشراء و37.71 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.61 جنيه للشراء و37.83 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.74 جنيه للشراء و37.87 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.82 جنيه للشراء و99.82 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وعالميا.. ارتفع الدولار والين الياباني وبالمقابل هوى الشيكل الإسرائيلي ليسجل 3.9880 شيكل لكل دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة، بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل، وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات نحو 1.7% إلى 3.9069 شيكل لكل دولار.

وبالمثل، انخفض اليورو نحو 0.4% إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب العطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي ينظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59% إلى 0.6347 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5968 دولار.