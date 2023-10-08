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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الشركة القابضة للمياه: برنامج زمني لصيانة كافة المحطات على مستوى الجمهورية

المهندس ممدوح رسلان،
المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، بسرعة البدء الفوري فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالمرور والتفتيش على كافة المواقع والمحطات، ورفع كفاءتها، ووضع خطط إصلاح سريعة، والتنسيق بين كل الشركات التابعة؛ لتوفير أى مستلزمات ضرورية لاستدامة الخدمة، كما وجه بسرعة حصر جميع المعدات التي يمكن الاستعانة بها في التعامل مع الأزمات، وتحديث قاعدة بيانات بجميع المعدات والأصول الموجودة بالشركات.

وشدد رسلان - في اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى - على ضرورة وضع برامج زمنية للإصلاح لعمل كافة الصيانات اللازمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وضرورة رفع كفاءة المعدات والعاملين لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.


وأكد رئيس الشركة القابضة، على تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق، بضرورة تأمين محطات ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحي، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف، مع ضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع في كافة المحافظات.

كما وجه رؤساء الشركات التابعة، بضرورة التحديث الدوري لحالة المحطات ومكوناتها، مع وجود لجان من الشركة القابضة تقوم بمرور مفاجئ ورصد الموقف الحالى لكل المحطات.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط الشركات التابعة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة.

الشركات القابضة كيان واحد

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع الشركات التابعة تعمل ككيان واحد، ويوجد تعاون مستمر ودائم فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لدى الشركات لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

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