للقيام بأعمال التطهير.. ضعف المياه بمدينة ناصر في بني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه بمدينة ناصر اعتبارًا من الساعة الـــ 8 صباح غد الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر حتى الـساعة 8 مساء الأربعاء، وذلك للقيام بأعمال التطهير بمروق رقم 2 بمحطة مياه إشمنت.



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.