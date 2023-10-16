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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: متابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية لمحاربة الغلاء

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل بمنافذ البيع المتنقلة ( سيارات نصف نقل محملة بالسلع ) بمراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين. 

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حيث تتواصل اليوم فاعليات  المبادرة بمدينة ناصر،من خلال  تواجد  تلك المنافذ "سيارات محملة  بسلع غذائية" ، تشمل (سكر، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن وغيرها من السلع الغذائية )،بأسعار تقل بنسبة   25%  مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، وذلك وسط إقبال من المواطنين وترحيب بتلك المبادرة  التي تستهدف تخفيف العبء والتيسير عليهم في  الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة ،  وذلك تحت إشراف وحضور المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ، ورئيس مركز ومدينة ناصر علي يوسف.

 

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "باستمرار المتابعة الميدانية للحملة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتوجيه منافذ البيع المتنقلة ووصلها لكافة مراكز ومدن المحافظة ، لضمان توفير تلك السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة ، مع التصدي لجشع بعض  التجار، ومحاربة الغلاء والاحتكار والغش التجاري.

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