محافظ بني سويف يطمئن على توافر المنتجات خلال تفقده للمعرض الدائم لبيع السلع الأساسية والتموينية

تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المعرض الدائم ،لبيع السلع الغذائية والخضروات،والذي تقيمه المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة المعارض، لتوفير السلع بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.



وخلال تجوله داخل أقسام المعرض،المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر معظم المواد والمنتجات الغذائية والأساسية من السلع التموينية مثل السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضار و الفاكهة ،حيث أكد المحافظ على أهمية استمرار المعرض ، الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضرورة التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية ، موجهاً بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمعرض وتكثيف الرقابة على المنتجات والمواد المعروضة والالتزام بقائمة الأسعار المتفق عليها وذلك بالتنسيق بين إدارات المحافظة المعنية والتموين والغرفة التجارية

رافق المحافظ خلال تفقده للمعرض كل من : المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، العقيد أحمد وزير مدير مباحث التموين ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بديوان عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين