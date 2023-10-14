وكيل تعليم بني سويف يناقش الإيجابيات والسلبيات المرصودة من لجان المتابعة

التقى الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمديري عموم الديوان وأعضاء المتابعة بالمديرية والموجهين العامين، ومديري المراحل بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي تم رصدها من المتابعين خلال تفقدهم للمدارس في الفترة الماضية منذ بدء العام الدراسي ومناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بتكثيف المتابعة المستمرة على المدارس، والعمل على علاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات للنهوض بالعملية التعليمية.



وأكد وكيل وزارة التعليم ببني سويف أهمية دور المتابعة في الارتقاء بالعملية التعليمية وأن المتابعة هي المرآة التي تعكس سير العمل بالمدارس وتعمل على ضبط العمل داخل المؤسسات التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لأي مشكلة طارئة داخل المدارس



ووجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل المتابعة وسرعة إنجاز الأعمال وإيجاد الحلول السريعة لعلاج السلبيات والعمل على تعزيز الإيجابيات مطالباً بالدقة والموضوعية في جمع البيانات حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة

مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بالعملية التعليمية؛ مشيرا إلى أن المتابعة ليست لاصطياد الأخطاء وإنما لتصحيح الأخطاء وتقديم الدعم الفني، وخلال اللقاء تحاور وكيل الوزارة مع الحاضرين مستمعا لارائهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير العملية التعليمية.