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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة بني سويف تصل للتصفيات النهائية في مبادرة شباب من أجل التنمية

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وصول فريقين من طلاب الجامعة للتصفيات النهائية  في مبادرة " شباب من أجل التنمية" والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمشاركة الشباب في صنع مشروعات وسياسات التنمية، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث شاركت الجامعة في التصفيات بمشروعين تم تحكيمهما ضمن ٢٨ من المشروعات التنموية التي تم تقديمها من خلال ١٤ جامعة مشاركة.

 

أوضح الدكتور منصور حسن، أن مبادرة شباب من أجل التنمية عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى رفع وعي الشباب الجامعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الندوات والمحاضرات والتدريب والتنافس في تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية للمساهمة في تقديم حلول لقضايا محلية وقومية.

 

وأشارت الدكتورة هالة السنوسي منسق مبادرة "شباب من اجل التنمية " أن  اللجنة الوطنية للتحكيم ضمت كل من  السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة السابقة، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة جاكلين كميل المدير التنفيذي لجمعية نهضة المحروسة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تقدمت بمشروعين الأول هو "إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري من الطحالب الدقيقة كمصدر طاقه صديق للبيئة" تحت إشراف الدكتورة علا حمودة وضم الفريق  كل من وائل أحمد فتحي السيد مسئول العرض، والطلاب احمد فتحي سيد ، وآية طلعت محمد، و رحمه طه سيد، وهدير حماده احمد، بينما المشروع الثاني هو "وحده الاكوابونيك Aquaponics الزراعة المائية لزراعه الأرز والسمك من مفهوم التصدير المستدام"، بإشراف  الدكتورة جيهان فؤاد محمد محمود، وضم الفريق  الطلاب يمنى عبد المعز احمد حسن،  ومي كمال الدين حسين السنوسي، واريج اسامه سعيد عبد القوي، وريم إبراهيم فريد إبراهيم.

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