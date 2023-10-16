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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرعي يكشف استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر للسلة

أحمد مرعي
أحمد مرعي

يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مدربه أحمد مرعي استعداداته اليومية لمباراة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري في صالة خليفة الرياضية بدولة البحرين في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر ان تغادر بعثة نادي الزمالك متجهة إلى البحرين يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وقال أحمد مرعي المدير الفني لنادي الزمالك عن مباراة كاس السوبر في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة " المواجهة ستكون قوية ضد فريق قوي مثل النادي الأهلي، المباراة تعد بداية جيدة بالنسبة لنا مع بداية الموسم ونسعى أن يظهر بها الفريق في أفضل صورة".

وتابع "خضنا بطولة الدوحة الودية من أجل الاستعداد لمباراة السوبر رغم عدم وجود المحترف بجانب بعض اللاعبين، ولكن كان من المهم هو الاطمئنان على الصفقات الجديدة واللاعبين صغار السن في الفريق".

وواصل "نسعى ان نكون على قدر المسؤولية وقيمة قميص نادي الزمالك، مباراة كأس السوبر لها مقاييس مختلفة ونعتمد على حماس اللاعبين في المباراة، ونتمنى أن تكون المباراة بالكامل صورة مشرفة لكرة السلة المصرية".

وأردف مرعي "الأهلي لعب مباريات دولية تفيد الفريق وتزيد من خبرات وقوة اللاعبين، وهذه كانت أهمية مشاركتنا في بطولة الدوحة، رغم أنها لم تكن على نفس مستوى البطولات التي شارك فيها الأهلي".

وبالحديث عن صفقات نادي الزمالك الجديدة، قال مرعي "الصفقات دورها استكمال النواقص الموجودة في الفريق مع الوضع في الاعتبار من هم اللاعبين المتاحين للتفاوض في سوق الانتقالات".

وأضاف "الصفقات لا تصنع فريق، هي تكمل النواقص الموجودة فقط داخل المنظومة، الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها في حالة انسجام تام مع اللاعبين، والفريق بالكامل جاهز للمباراة".

وتطرق المدير الفني لنادي الزمالك للحديث عن مواجهاته خارج الخطوط مع الإسباني أوجستي بوش مدرب الأهلي قائلًا "المواجهات بيننا من الثوابت في الفترة الأخيرة".

وواصل "البعض يتحدث عن الفائز والخاسر بيننا خلال المواجهات السابقة، ولكن المباريات الكبرى بين أندية مثل الزمالك والأهلي والاتحاد تعتمد على حالة اللاعبين قبل المباريات بجانب قائمة كل فريق".

واختتم تصريحاته "قائمة الأهلي في الوضع الحالي أقوى بكثير من قائمة نادي الزمالك، ولكن الاعتماد يكون على عمل المدربين من أجل تقليل الفوارق الموجودة بين كل قائمة مع التوفيق للاعبين في اللقاء".

الزمالك أحمد مرعي كأس السوبر المصري المقرر

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