إيرادات بالمليارات والأرقام تتحدث.. توجيه رئاسي عاجل بشأن مشروعات قناة السويس| تفاصيل

يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتطوير قناة السويس، التي تعد واحدة من أهم المشروعات القومية التي شهدتها محافظات مدن القناة في عهد الرئيس السيسي، حيث تم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع في 5 أغسطس عام 2014 والانتهاء والافتتاح في أغسطس عام 2015.

توجيهات جديدة بشأن قناة السويس

وتشهد قناة السويس تطويرا للمجري الملاحي "الأهم في العالم، والذي تعبر من خلاله 12% من التجارة ما بين الشرق والغرب" بشكل مستمر لا يتوقف.

وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس السيسي، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار.

وقد شهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

جهود التنمية الشاملة في مصر

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية؛ بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء الماضي، إن الهيئة تضع نصب أعينها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري، من خلال تبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، عبر استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وأضاف الفريق ربيع، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي «COSCO»، أن مواكبة التطوير يجري جنبا إلى جنب مع جهود تحديث أسطول الوحدات البحرية المعاونة، بما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا ولتظل دوما الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد ربيع- حينها حرصه على تعزيز أواصر التعاون المستقبلي والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يتماشى مع استراتيجية قناة السويس التي تتطلع دوما لتلبية احتياجات عملائه وتقديره لعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي العالمي.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية، إن قناة السويس تعد أحد الشرايين المهمة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوي المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس.

التعامل المرن للقناة مع التحديات

وأشاد نائب رئيس الشركة بالتعامل المرن من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع كل التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري، لاسيما فترة الركود التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أن الشركة تتمتع بعلاقات شراكة استراتيجية مع قناة السويس، ويسيران على نفس الخطى، حيث تجمعهما العديد من الأمور المشتركة حيث تتزايد أعداد وحمولات السفن التابعة للخط الملاحي في المجموعة وهو التطوير الذي يقابله تطور مستمر في البنية التحتية لقناة السويس، وما يصاحبها من زيادة معدلات الأمان الملاحي ورفع قدرة وكفاءة القناة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، مضيفاً أنها مجرى ملاحي هام لمصر والعالم، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا إذ تعمل على تسهيل حركة مرور السفن لتقصير زمن العبور بعدما كان العبور يستغرق 11 ساعة للقافلة من قبل، وكانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن أصبحت السفن تمر في نفس التوقيت، والرحلة تستغرق ساعتين فقط، وهذه أموال يتم ضخها عبر قناة السويس إلى مصر بالعملة الصعبة أيضًا.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة والقديمة ممران هامان جدًا لدول العالم بالكامل، إذ إنهما تتملكا نصيبًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية التي تعبر من خلالها.

وأكد رشاد، أن دائما الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ وتطوير مشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، حيث أنها سبب لتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية، حيث أنها مركز التجارة العالمية.

إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية 2023

وأشار رشاد، إلى أنه كان تأخير مرور السفن بقناة السويس من قبل يسبب أزمة كبيرة في الدول التي تحتاج إلى النفط من دول الخليج، قبل حفر القناة الجديدة إذ كانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة لم يعد هناك حاجة للانتظار لذا وفرت القناة الجديدة الكثير من الوقت.

وفي نفس السياق، وصل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مدينة هانغتشو بشنغهاي، لبحث سبل التعاون مع مستثمري ورجال أعمال في عدة مجالات أبرزها قطاع الصناعات النسيجية وغيرها من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة، استكمالًا لجولاته الترويجية بالخارج وطرق أبواب الاستثمارات الصينية للمنطقة الاقتصادية.

وفي أول أيام جولته الترويجية الثانية بجمهورية الصين الشعبية، حضر رئيس المنطقة الاقتصادية مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة المواد النسيجية والملابس الجاهزة، وكبار مصنعي المنسوجات، وناقشت المائدة المستديرة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين مايو الماضي.

والتي نتج عنها توقيع عدد من المشروعات كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، والذي تحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائي بين الجانبين في يوليو الماضي باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار، ليكون باكورة المشروعات المقامة بمنطقة غرب القنطرة الصناعية مما شجع ذلك العديد من المستثمرين الصينيين في قطاع صناعة وإنتاج الملابس والمنسوجات للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة مشروعاتهم تحديدًا بالمنطقة الصناعية القنطرة غرب.

والجدير بالذكر، أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخط إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3،490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة في تطوير قناة السويس تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.