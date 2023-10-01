قناة السويس الجديدة وإنقاذ المصريين من حالة الإحباط.. إنجاز وإعجاز والأرقام تتحدث

قناة السويس الجديدة واحدة من أهم المشروعات القومية التي شهدتها محافظات مدن القناة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع في 5 أغسطس عام 2014 والانتهاء والافتتاح في أغسطس عام 2015.

ولم يستغرق إنشاء القناة سوى عام واحد فقط، من خلال الحشد الشعبي الذي كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذي تكلف 60 مليار جنيه، وتم جمع المبلغ في أسبوعين فقط وهي الفترة التي تم فتح باب الاكتتاب فيها في شهادات قناة السويس.

قناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديدة

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف الأول لمشروع قناة السويس الجديدة كان استعادة ثقة المواطن المفقودة والأمل الضائع.

وأضاف الرئيس السيسي ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس السبت، أن المشروع كان مخططا، وأن هيئة قناة السويس أعدت الدراسات اللازمة وسعت لتنفيذه خلال السنوات الماضية.

وتابع: “هقول حاجة أول مرة أقولها في العلن.. وإحنا بنعمل المشروع.. الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار قالي عاوزين نعمل باقتصادات (الهيئة).. قلتله طيب، بس أنا عاوز أدي الأمل للناس، كانت الفايدة وقتها 10.5%.. قلتله إحنا هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12% علشان الناس تتحرك بسرعة ويروحوا يحطوا فلوسهم، ويحسوا إن فيه حاجة كبيرة بيساهموا فيها”.

واستكمل: “قلنا المشروع اللي ميخلصش في فترة من ثلاث لخمس سنوات.. ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك.. المشروع ده مكنش يتعمل في سنة لكن الباني طالع”.

وأشار إلى أن المصفوفة المالية كانت نحو 68 مليار جنيه، عليها عوائد تلتزم الحكومة بسدادها، لكن بعد أسبوع من فتح الباب أصبح على الدولة التزام بتقديم الأرباح للمواطنين، لافتاً إلى أنه لم ينظر إلى الالتزامات المالية بقدر ما اهتم بالعائد المعنوي بين جموع المواطنين.

وتم إنشاء قناة السويس الجديدة تم من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 "ترقيم القناة"، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى 37 كم و"إجمالى أطوال المشروع 72 كم".

وفى السادس من أغسطس عام 2015 كانت البلاد على موعد مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام واحد فقط تنفيذًا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشهد حفل افتتاح مشاركة دولية عالية المستوى وتم الإعلان عن تحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصرى، حيث أدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدمًا وهو ما ساعد فى زيادة دخل القناة.

ومن أهم الإنجازات التى تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة، وهى زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/يوم مقارنة بحوالى 77 سفينة معيارية/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق العبور المباشر لـ 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط، والسماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم فى كلا الاتجاهين، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، وهو ما ساهم فى جذب السفن العملاقة فى اسطول التجارة العالمى لعبور القناة.

بالإضافة إلى تحقيق الأمان الملاحى لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أى حادث طارئ، وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحى للقناة بما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة، والحفاظ على المركز التنافسى لقناة السويس عن طريق الاستمرار فى تطوير المجرى الملاحى للقناة فى ظل مشاريع التطوير التي تتم في الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية.

قناة السويس الجديدة

أهمية قناة السويس عالميا

وتتمثل أهمية قناة السويس العالمية في النقاط التالية:

تنبع أهمية القناة أولاً وقبل كل شيء من موقعها، حيث إنه المكان الوحيد الذي يربط مباشرة مياه أوروبا ببحر العرب والمحيط الهندي ودول آسيا والمحيط الهادئ. في حالة عدم وجود القناة، سيتعين على السفن التي تسافر بين تلك الأجزاء سابقة الذكر من العالم، أن تقوم بعبور القارة الأفريقية بالكامل، مما يتسبب في تكاليف مالية باهظة، بالإضافة إلى إطالة وقت رحلاتها بشكل كبير. كما تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب. الموقع الجغرافي لها يجعلها أقصر طريق بين الشرق والغرب، وذلك بالمقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح. كما أن الموقع الجغرافي الفريد لها، يجعلها ذات أهمية خاصة بالنسبة للعالم. كذلك كونها مهمة بسبب أن أكثر من 80 ٪ من حجم التجارة العالمية يتم نقلها عبر الممرات المائية، وهو ما يعرف بالتجارة المنقولة بحراً، حيث أن النقل البحري هو أرخص وسيلة نقل. تستهلك السفن وقت ليس بالطويل للانتقال من البحر الأحمر للمتوسط والعكس، مما يعني التوفير في الوقت واستهلاك أقل في الوقود وتكاليف تشغيل قليلة للسفن. طريق مهم لنقل الطاقة والسلع الاستهلاكية والمكونات الصناعية، من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. كما أن موقع القناة يجعلها مركزاً إقليمياً رئيسياً لشحن النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى. حوالي عُشر التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، وبالتالي يعتبر الممر المائي لها حيوي للتجارة الدولية.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، مضيفاً أنها مجرى ملاحي هام لمصر والعالم، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا إذ تعمل على تسهيل حركة مرور السفن لتقصير زمن العبور بعدما كان العبور يستغرق 11 ساعة للقافلة من قبل، وكانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن أصبحت السفن تمر في نفس التوقيت، والرحلة تستغرق ساعتين فقط، وهذه أموال يتم ضخها عبر قناة السويس إلى مصر بالعملة الصعبة أيضًا.

وأضاف عبده في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قناة السويس الجديدة والقديمة ممران هامان جدًا لدول العالم بالكامل، إذ إنهما تتملكا نصيبًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية التي تعبر من خلالها، مشيراً إلى أنه من قبل كن تأخير مرور السفن بقناة السويس يسبب أزمة كبيرة في الدول التي تحتاج إلى النفط من دول الخليج، قبل حفر القناة الجديدة إذ كانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة لم يعد هناك حاجة للانتظار لذا وفرت القناة الجديدة الكثير من الوقت.