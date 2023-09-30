السيسي: كنا نحارب إرهاب وكذب وافتراء شائعات خلال حفر قناة السويس الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر " حكاية وطن"، أن هدفنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة كان محاولة على مشروع يتم تجميع المواطنين عليه مؤكدا:" ان مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولة لأكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الامل الضائع".



وقال الرئيس السيسي إن الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار وقتها أبلغني أن المنظومة المالية للمشروع يجب أن تأخذ في الاعتبار وكانت الفائدة وقتها ١٠.٥% ووقتها تم فتح باب للمساهمة في إنشاء القناة ب ١٢%.

وأكد، أنه تم بالفعل إنشاء وإنجاز مشروع قناة السويس في أقل من سنة.

وأكمل، الرئيس أنه اثناء حفر قناة السويس الجديدة كنا نحارب ارهابا وكذبا وافتراء وشائعة تقدح في كل مسار نقوم به ويتم الاساءة لنا ولأسرنا.

دخل القناة كان من ٤ الى ٤.٥، وانه في ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ ستصل نسبة الأرباح الى ١٢ مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي إن الأمة لا تبني إلا على البناء والإصلاح لا على الإساءة او التشكيك والهدم.