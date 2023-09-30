عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: كنا نحارب إرهاب وكذب وافتراء شائعات خلال حفر قناة السويس الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر " حكاية وطن"، أن هدفنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة كان محاولة على مشروع يتم تجميع المواطنين عليه مؤكدا:" ان مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولة لأكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الامل الضائع".


 وقال الرئيس السيسي إن الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار وقتها أبلغني  أن المنظومة  المالية للمشروع يجب أن تأخذ في الاعتبار وكانت الفائدة وقتها ١٠.٥% ووقتها تم فتح باب للمساهمة في إنشاء القناة ب ١٢%.

وأكد، أنه تم بالفعل إنشاء وإنجاز مشروع قناة السويس في أقل من سنة.

وأكمل،  الرئيس أنه اثناء حفر قناة السويس الجديدة كنا نحارب ارهابا وكذبا وافتراء وشائعة تقدح في كل مسار نقوم به ويتم الاساءة لنا ولأسرنا.

دخل القناة كان من ٤ الى ٤.٥، وانه في ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ ستصل نسبة الأرباح الى ١٢ مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي إن الأمة لا تبني إلا على البناء والإصلاح لا على الإساءة او التشكيك والهدم.

قناة السويس عبد الفتاح السيسي مشروع قناة السويس نحارب ارهابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ترشيحاتنا

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024: عندكم فرصة للتغيير

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

‏اليوم السادس.. الآلاف من مؤيدي السيسي يتوافدون على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ