محاولة لإكساب المصريين الثقة .. السيسي: لم ننظر للعائد المادي من مشروع قناة السويس الجديدة بقدر المعنوي

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من التصريحات المهمة والتي تضمن رسائل عاجلة للمصريين أهمها التحذير من محاولة تشكيك المصريين في دولتهم وحكومتهم وقدرتهم على البناء.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي لـ المصريين كالتالي :

– أثناء حفر قناة السويس الجديدة كنا نحارب إرهاب وكذب وافتراء وشائعات تقدح في كل مسار نقوم به ويتم الإساءه لنا ولأسرنا

– مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولة لإكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الأمل الضائع

– الأمم لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط لا الإساءة أو التشكيك والهدم

– كانت مشكلة الدولة السنوات الماضية هو زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الحكومة

– مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد

– لم ننظر للعائد المادي من مشروع قناة السويس الجديدة بقدر ما اهتممت بالعائد المعنوي الذي سيعود على المصريين في تلك الفترة

– جزء كبير من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه