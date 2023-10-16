عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفسيته تعبت ..آخر تطورات الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر

سادت حالة من الحزن خلال الفترة الماضية عقب إصابة دكتور هاني الناظر بمرض السرطان خاصة على السوشيال ميديا

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

أعلنت أسرة دكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية ، إصابته بمرض السرطان يوم ٥ أكتوبر الماضي ومنذ ذلك الوقت يقومون بنشر تطورات حالته الصحية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشور جديد يتحدث عن حالة دكتور هاني الناظر حاليا بعد البدء في تلقى العلاج حيث يعانى من حالة نفسية سيئة

وقد أعلن نجله محمد منذ عدة أيام عن تألم والده الشديد وأنه بدء في مرحلة العلاج الكيماوي مما جعل البعض يرجع الحالة النفسية السيئة لدكتور هانى الناظر بسبب طبيعة مراحل العلاج والاعراض الجانبية

وفي بداية علم دكتور هاني الناظر باصابته بمرض السرطان كان متماسكا وحالته النفسية الجيدة بل ومرتفعة بسبب دعاء الجمهور له على السوشيال ميديا وقد أعلن هذا دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق وصديق دكتور هاني الناظر 
 

هاني الناظر العلاج الكيماوي أمراض الجلد حالة نفسية سيئة دكتور هانى الناظر دكتور جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

للكشف عن متعاطى المخدرات .. حملات أمنية مكبرة على سائقى حافلات المدارس

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

موضوعات متعلقة

نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان وامراض العيون

موسمه دلوقتي.. طعام منتشر في الشتاء يحمي من القلب

أهم علامات ضعف الذاكرة المبكر.. اكتشفها لتحمي نفسك

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

أسباب الصداع النصفي وأسهل طرق علاجه

علاج ضعف التركيز بعادات بسيطة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

ترشيحاتنا

المتحدث باسم حماس: 250 أسير إسرائيلي لدى الحركة

«100 يوم صحة»: تقديم 629 ألفا و666 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في السجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

جيروزاليم بوست تكشف سبب تأخير الهجوم البري على غزة

20 مليون الحد الأقصى للدعاية الانتخابات الرئاسية 2024

وظائف خالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد ضغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ