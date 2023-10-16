نفسيته تعبت ..آخر تطورات الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر

سادت حالة من الحزن خلال الفترة الماضية عقب إصابة دكتور هاني الناظر بمرض السرطان خاصة على السوشيال ميديا

أعلنت أسرة دكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية ، إصابته بمرض السرطان يوم ٥ أكتوبر الماضي ومنذ ذلك الوقت يقومون بنشر تطورات حالته الصحية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشور جديد يتحدث عن حالة دكتور هاني الناظر حاليا بعد البدء في تلقى العلاج حيث يعانى من حالة نفسية سيئة

وقد أعلن نجله محمد منذ عدة أيام عن تألم والده الشديد وأنه بدء في مرحلة العلاج الكيماوي مما جعل البعض يرجع الحالة النفسية السيئة لدكتور هانى الناظر بسبب طبيعة مراحل العلاج والاعراض الجانبية

وفي بداية علم دكتور هاني الناظر باصابته بمرض السرطان كان متماسكا وحالته النفسية الجيدة بل ومرتفعة بسبب دعاء الجمهور له على السوشيال ميديا وقد أعلن هذا دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق وصديق دكتور هاني الناظر

