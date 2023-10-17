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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد 8 مدارس بالفيوم من الهيئة القومية لضمان الجودة

الدكتورة أمانى قرنى
الدكتورة أمانى قرنى - وكيل وزارة تعليم الفيوم

اعتمدت  الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء  في العام الدراسي ,2022 - 2023م، 8 مدارس جديدة بمحافظة الفيوم ، بالقرار رقم 228 لسنة 2023، تحت رعاية وتوجيهات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
 
والمدارس الصادر لها قرارات اعتماد هي:  

إدارة سنورس التعليمية:
١- رياض الأطفال بمدرسة الراضي الابتدائية. 
٢- مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات المرحلة الابتدائية.

إدارة شرق الفيوم التعليمية:
١- رياض الأطفال بمدرسة الرسالة الخاصة لغات. 
٢- رياض الأطفال بمدرسة الإيمان الخاصة لغات . 

إدارة أبشواي التعليمية: 
١- رياض الأطفال بمدرسة بنات أبشواي الابتدائية.
٢- رياض الأطفال بمدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات. 
٣- رياض الأطفال بمدرسة بنات ابوكساه الجديدة.

إدارة طامية التعليمية:
١- رياض الأطفال بمدرسة منشأة الجمال تعليم أساسي.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للمدارس التى تم اعتمادها بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس؛ صلاح رجب، مدير إدارة الجودة بالمديرية، وفريق العمل المعاون، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

تعليم الفيوم الخامس على الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر

 

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

 

 

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