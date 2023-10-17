عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: مشروعات الحماية بالبحيرة أوقفت تراجع خط الشاطئ

صدى البلد

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من  المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة البحيرة .

وأكد وزير الري أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة البحيرة الممتدة بطول حوالي ٤٠ كيلومتر ، والتي كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية المنطقة الساحلية والاستثمارات القائمة بها  والمتمثلة في الأراضي الزراعية خلف حائط أبو قير البحري والمنشآت الصناعية الهامة مثل مشروعات الغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء وغيرها وعدد من المواقع الأثرية مثل طابية العبد بأبي قير.

وأوضح أن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها لحماية الشواطئ بالمحافظة هي عملية تغذية الشاطئ الغربي برشيد بالرمال ، وتدعيم حائط أبو قير بطول ١.٢٥ كيلومتر وحائط أبو قير البحري بطول ٢.٥٥ كيلومتر ، وحماية قرية المعدية وامتداد حائط أبو قير بطول ٢ كيلومتر ، وحماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشيد بطول ٢ كيلومتر ، وإعادة تأهيل حماية طابية العبد بطول ٧٥٠ متر ، وتدعيم الحائط الغربي برشيد بطول ٢٢٠ متر.

وجارى حالياً تنفيذ عملية تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة بطول ٢ كيلومتر وبعرض ١٠٠ متر وبتكلفة حوالى ٣٢ مليون جنيه لتوفير ممر ملاحي أمن لمراكب الصيد ، مع إزالة الترسيبات المتراكمة علي الجانب الشرقي لبوغاز رشيد والتي تمثل خطورة علي مراكب الصيد أثناء حركتها بالبوغاز .

وفي اطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل فى مصر" والممول من صندوق المناخ الأخضر .. فقد تم تنفيذ أعمال حماية للمناطق الساحلية المنخفضة بالمحافظة والمعرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية غرب مصب النيل فرع رشيد بطول ٦.٢٠ كيلومتر وبتكلفة ٤٧ مليون جنيه وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة .

IMG-20231017-WA0067
IMG-20231017-WA0067
IMG-20231017-WA0066
IMG-20231017-WA0066
IMG-20231017-WA0065
IMG-20231017-WA0065
IMG-20231017-WA0064
IMG-20231017-WA0064

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

لا في مصر ولا الأردن .. الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

مصر ترفض ضغوطات غربية بشأن سيناء.. وهذا سبب إذاعة لقاء السيسي وبلينكن

نجم الزمالك يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع مستحقاته

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لإسرائيل وأمريكا

خدوا جاكت معاكم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المحافظات

ترشيحاتنا

المتحدث باسم الاحتلال: لن نوقف إطلاق النار في غزة خلال هذه المرحلة

التضامن : حل مشكلات 1300 بلاغ حالات اجتماعية في ثلاثة أشهر

ظهرت الآن|رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم بـ8 محافظات

زيارة أولاف شولتس للقاهرة.. مزيد من الضغوطات أم لوقف التصعيد في غزة

صيغة النبي فى الاستغفار .. من واظب عليها غفر الله له

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الأسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى يوسف بك وهبي.. تأخر دخوله إلى عالم السينما.. وقدم 320 مسرحية

شاهد..طلاب جامعيون يغطون أنفسهم بالصابون في أول يوم دراسي بهذه الدولة

سعرها صادم.. فيديو يوثق لحظات اشتعال سيارة كهربائية شهيرة أثناء تجربتها ببريطانيا

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

فيديو

مسكته من شعره.. فنانة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في الشارع /فيديوجراف

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ