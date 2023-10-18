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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 334 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

 

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وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، برصد وضبط 325 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

أمن الغربية يحرر 239 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات

كما أسفرت الحملة عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 45 ألفا و220 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

24 ساعة إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة مرور الغربية البحري الر الحمل الب البحر السي الاجراء السير عكس الإجراءات أصم البح

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