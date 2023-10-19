سامح شكري: هناك اتصالات بالمسئولين بإسرائيل وسيكون لنا دور في أزمة الأسرى

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك اتصالات دائمة مع المسؤولين في إسرائيل، وذلك في الإطار السياسي، و الأمني، وأن القنوات مفتوحة للتوصل لـ حلول، وأن يكون هناك حفاظ على الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال فيديو على قناة العربية مصر، أن التواصل يكون من أجل الحفاظ على المواطنين في غزة، وأن يكون هناك تهدئة للموقف.



وأشار إلي أنه تشاور مع بعض العناصر التي يتاح الحديث معها في حماس، ولكن الكل يصعب التواصل مع عدد من الأشخاص التي يكون معها الأسرى، ولكن مصر لها دور في كل شيء، وأنه سيكون لنا دور إيجابي في أزمة الأسرى.

