إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث| تفاصيل

حوادث الدرجات النارية عادة ما تكون مميتة، وذلك لأن الدراجات تسير على عجلتين فقط ، بالإضافة الى أن الدراجات النارية لا تحتوي علي أي وسائل أمان لحماية قائدها عند التعرض لأي حادث على الطرق السريعة .

إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث

كما أن قيادة الدراجات النارية دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر ، وبالتالي يجب اتخاذ الاحتياطات الأزمة قبل ركوب أي دراجة نارية، وذلك لقيادتها بأمان وبعيدا عن حدوث أي مشاكل .

إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث

يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث :

إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث

1- قيادة الدراجات النارية بالخوذة :

خوذة الدراجات النارية والملابس الخاصة بقيادتها تساهم بشكل فعال في تقليل مخاطر الحوادث.

2- توقع ما سيفعله مستخدمو الطريق :

إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث

يجب قيادة الدراجات النارية بثقة وأن يكون لديهم ادراك كامل بما يحدث من حولهم من قبل مستخدمي الطريق الآخرين، ويجب أن يكون قائد الدراجة النارية مستعدا لما سيحدث من سائقي السيارات أو الدراجات النارية الأخرى .

3- قدرات سائق الدراجة النارية :

إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث

يجب أن يكون قائد الدراجة النارية لديه خبرة كبيرة بالقيادة ، وذلك يساعده على تجاوز المواقف الصعبة أثناء القيادة ويساعده أيضا على عمل الميول والانحرافات بالدراجة .

4- وضع ظروف الطقس والطريق في الاعتبار :

إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث

عند قيادة الدراجة النارية في ظروف طقس سيئة منها الأمطار والضباب يجب تقليل السرعة وذلك للتحكم في الدراجة بدلا من أن تفقد ثباتها ويتعرض قائدها للحوادث .

5- الحفاظ على الثبات وعدم تشتت الانتباه:

إرشادات هامة لـ قيادة الدراجات النارية بدون حوادث

قائد الدراجة يجب أن يتمتع بأعلى قدر من التركيز ولا يجب أن يتشتت لأي ظرف ما ، لأن التشتت يمكن أن يضع قائد الدراجة في موقف صعب ويعرضه للحوادث.