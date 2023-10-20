مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20-10-2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إفتتاح مشواره دوري السوبر الإفريقي.
مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي
سيمبا التنزاني X الأهلي – 6 مساء - أون تايم سبورتس
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
الأخدود X الفيحاء – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD
التعاون X الاتحاد – 6 مساء - SSC1 SD
الهلال X الخليج – 9 مساء - SSC1 HD
الفتح X أبها – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا X غرناطة – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوهافر X لانس – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري X طلائع الجيش – 4 مساء
سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء