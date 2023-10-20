مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20-10-2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إفتتاح مشواره دوري السوبر الإفريقي.



مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي





سيمبا التنزاني X الأهلي – 6 مساء - أون تايم سبورتس



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين



الأخدود X الفيحاء – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD

التعاون X الاتحاد – 6 مساء - SSC1 SD

الهلال X الخليج – 9 مساء - SSC1 HD

الفتح X أبها – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



أوساسونا X غرناطة – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لوهافر X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



المصري X طلائع الجيش – 4 مساء

سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء