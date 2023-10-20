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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 20-10-2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إفتتاح مشواره دوري السوبر الإفريقي. 

مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي 

 

سيمبا التنزاني X الأهلي – 6 مساء - أون تايم سبورتس


مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 

الأخدود X الفيحاء – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD  

التعاون X الاتحاد – 6 مساء - SSC1 SD      

الهلال X الخليج – 9 مساء - SSC1 HD        

الفتح X أبها – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا X غرناطة – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري X طلائع الجيش – 4 مساء

سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء

الأهلى الاهلي وسيمبا التنزاني الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الدوري الإسباني الدوري الفرنسي

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