بياخد كيماوي.. تطورات مفاجئة في حالة هاني الناظر| تفاصيل

تصدر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أعلن نجله عن إصابة والده بمرض السرطان.

أكد شادي إمام حسن، مدير مركز الدكتور هاني الناظر، في تصريحات متداولة على السوشيال ميديا، أن هاني الناظر يخضع لجلسات الكيماوي على مدار 5 أيام وذلك بسبب تدهور صحة وظائف الكبد والكلى.

يذكر أن أكدت الدكتورة عزة سري الدين زوجة الدكتور هاني الناظر، أن الدكتور هاني الناظر بدأ رحلة العلاج من مرض السرطان.

أكدت زوجة هاني الناظر ، أنها تنتظر تحسن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة.