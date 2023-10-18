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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

لماذا تحدث الحساسية
لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟ تفاصيل صادمة

تعد الحساسية الغذائية من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ولا يعرف العديد المعلومات الكافية حول حساسية الطعام وأسبابها و كيفية تجنبها أيضا.


يشرح الدكتور ألاب كريستي، نائب الرئيس المساعد ورئيس قسم الكيمياء السريرية في متروبوليس هيلثكير المحدودة، مومباي، قوة حساسية الطعام وأهمية الوعي الذي لديه القدرة على إحداث فرق كبير في حياة عدد لا يحصى من الأفراد . 

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لا ينبغي الاستهانة بالحساسية الغذائية، يمكن أن تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى ردود الفعل الشديدة التي تهدد الحياة، بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن متعة استكشاف الأطعمة والمكونات المتنوعة تسير جنبًا إلى جنب مع حرية الاستمتاع بها دون خوف من الأذى، لا يمكن تحقيق هذه الحرية إلا عندما ندرك ما هو موجود على طبقنا. 


لتبسيط الأمر، فإن جسمنا لديه ميول وراثية معينة لتطوير رد فعل تجاه بعض الأطعمة، تسمى هذه التفاعلات تفاعلات فرط الحساسية، تتطور معظم حالات الحساسية الغذائية منذ الطفولة، تاركة وراءها عددًا قليلًا من الأشخاص الذين يتطورون لاحقًا في الحياة، أسباب الحساسية لدى البالغين هي البنية المشتركة لمسببات الحساسية، على سبيل المثال الشخص الذي لم يأكل المحار مطلقًا قد يظهر في حياته رد فعل تحسسي تجاه بعض الأطعمة التي يتم تصنيعها في مصنع لتصنيع المنتجات ذات الصلة بالأسماك المحار أيضًا. ومع ذلك، فإن هذا الشخص لديه حساسية ، ويرجع ذلك إلى مكونات الحساسية المشتركة في بنيةالأسماك الصدفية. 


ما هي أفضل طريقة للتعرف على حساسية الطعام؟
بفضل العلم، تتوفر الآن اختبارات جزيئية لاختبار الحساسية، يكتسب اختبار يسمى تشخيص المكونات التي تم حلها (CRD) شعبية واسعة،  يقوم هذا الاختبار بفحص 296 مكونًا حساسيًا غريبًا موجودًا في مختلف الأطعمة والمستنشقات والحشرات والاتصالات، إذا كان الشخص معروفًا بحساسيته تجاه بعض الأطعمة، فسيكشف هذا الاختبار أيضًا ما إذا كان لديه حساسية تجاه المواد ذات الصلة أم لا، وبصرف النظر عن هذا هناك العديد من الاختبارات الأخرى المتاحة للتمييز بين حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام، نحن بحاجة إلى أن نفهم أن حساسية الطعام تكون دائمًا فورية وقد تنطوي على خطر ردود فعل شديدة، في حين أن عدم تحمل الطعام يتأخر بشكل عام ويسبب أعراض أقل حدة بدءًا من الطفح الجلدي إلى الصداع وما إلى ذلك، وبالتالي، بناءً على نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، فإن الاختيار الصحيح للاختبار هو الحل مفتاح. 
-الوقاية من الحساسية الغذائية
إذا كنت تزور الخارج بشكل متكرر، فستجد قائمة الطعام تتضمن معلومات عن مسببات الحساسية حتى في المطاعم العادية، كما يلعب تغليف المواد الغذائية دورًا مهمًا، على الرغم من أن إرشادات FSSAI لسلامة الأغذية لعام 2006 تنص بوضوح على وضع ملصقات مسببة للحساسية، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من بائعي المواد الغذائية الذين ليس لديهم شهادة FSSAI ولا يتبعون هذه التعليمات، هناك حاجة صارمة لتنظيم تجارة المواد الغذائية .

مع تزايد انتشار الحساسية الغذائية، من الضروري أن يكون كل من طهاة المنزل وطهاة المطاعم على دراية بالمخاوف المتعلقة بالحساسية، لا يتعلق الأمر بالحد من الإبداع الطهوي، بل توسيعه، ومن خلال قبول التحدي المتمثل في تلبية احتياجات المصابين بالحساسية الغذائية، يستطيع الطهاة تطوير أطباق مبتكرة تلبي احتياجات جمهور أوسع، تخيل عالمًا يستطيع فيه الشخص الذي يعاني من حساسية الجوز تذوق الحلوى الهندية اللذيذة دون خوف، أو يستطيع العشاء الذي لا يتحمل الغلوتين الاستمتاع بطبق المعكرونة الإيطالية اللذيذة.
المصدر: timesofindia
 

الحساسية الغذائية حساسية الطعام الأطعمه

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