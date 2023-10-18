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إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

كورونا
كورونا

حذّرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أو UKSHA، يوم الجمعة، من زيادة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء، "تشير مراقبة هذا الأسبوع إلى زيادة طفيفة في معدلات الإصابة بكوفيد-19، ومع دخولنا الأشهر الباردة وبدء الأشخاص في الاختلاط أكثر في الداخل، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الزيادات في كوفيد-19 إلى جانب الزيادات المعتادة التي نشهدها في أمراض الجهاز التنفسي الشتوية الأخرى، وفقا لما قالته الدكتورة ماري رامزي، مديرة برامج الصحة العامة في UKHSA.

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وفقًا للبيانات الصادرة عن UKSHA، والتي تم الحصول عليها من Respiratory DataMart System، فإن ما مجموعه 12% من 3848 عينة تنفسية كانت مصابة بفيروس كورونا، وقالت أيضًا إن دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا زاد بنسبة 6.13 لكل 100 ألف نسمة، بزيادة من 4.36 لكل 100 ألف نسمة.
"من الواضح الآن أننا نشهد زيادة يمكن أن تشير إلى بداية موجة الشتاء المتوقعة من كوفيد-19 - لذا فإن الوقت قد حان لتعزيز حمايتك بلقاح إذا كنت مؤهلاً لذلك، لقد بدأت الحالات في الارتفاع وقالت الدكتورة «رامزي» إن حالات الاستشفاء تتزايد لدى الفئات العمرية الأكبر سناً، وأضاف أنه في الأسابيع المقبلة، يمكن أن يؤدي التهديد المزدوج بانخفاض المناعة وفيروس كورونا إلى فرض ضغط إضافي على الخدمات الصحية.
وتحث UKSHA الأشخاص على البقاء في منازلهم إذا كانوا ليسوا على ما يرام وتجنب الاتصال بالأشخاص الضعفاء، وقال الدكتور "رامزي": "في حين أن كوفيد-19 والإنفلونزا يمكن أن يكونا عدوى خفيفة للكثيرين، يجب ألا ننسى أنهما يمكن أن يسببا مرضًا شديدًا أو حتى الموت للأشخاص الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا".

يتم الآن تداول متغيرات فرعية جديدة من متغير Omicron لفيروس كورونا المسبب لـCOVID، بيرولا وإيريس، اللذان يقال إنهما أكثر عدوى من غيرهما، يُشاهدان حاليًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وكندا وغيرها؛ تم التعرف عليهم لأول مرة في إسرائيل والدنمارك.
حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على أعراض فيروس كورونا، الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا هي الحمى، والقشعريرة، والتهاب الحلق، والسعال، والصداع، وضيق التنفس، وبحة الصوت، والدوخة، وما إلى ذلك، كما يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كورونا من التعب، والخدر، وصعوبة النوم، وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء. ، إلخ.


كيف تحافظ على سلامتك؟

إن قواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا مثل غسل اليدين، وارتداء الأقنعة، وتجنب الأماكن العامة، والبقاء في الداخل، والحصول على التطعيم، مفيدة في منع تفاقم عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والعدوى، تحث الوكالات الصحية الأشخاص على إجراء اختبار فيروس كورونا (COVID-19) فور ظهور الأعراض.
المصدر: timesofindia
 

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