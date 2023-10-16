في اليوم العالمي للتغذية.. أبرز الاخطاء الشائعة| تجنبها فورا

يصادف 16 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للتغذية، وتعتبر التغذية هي حافز للصحة العامة والرفاهية، عندما تأكل جيدًا، تشعر أنك بصحة جيدة، ولكن هناك بعض الأخطاء الغذائية الشائعة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

4 أخطاء غذائية شائعة قد ترتكبها

تعرف على الأخطاء الغذائية الخمسة الشائعة التي قد ترتكبها وكيفية التكيف معها للحصول على صحة أفضل.

- تخطي وجبات الطعام

يمكنك تخطي وجبات الطعام أو الحد من السعرات الحرارية خلال اليوم من أجل "الادخار" لوقت لاحق، لكن هذا التقييد أثناء النهار يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام في المساء.

تعتقد أن تخطي الوجبات أو خفض السعرات الحرارية هو الخيار "الصحي"، ولكن ما تحتاجه بالفعل هو التغذية الكافية خلال النهار.

يعد تناول 3 وجبات على الأقل و1-2 وجبة خفيفة يوميًا أفضل لاستقرار نسبة السكر في الدم، وتلبية الاحتياجات الغذائية، والحفاظ على الطاقة الدائمة.

-تتخلص من الجوع والامتلاء

فبدلاً من الاستماع إلى إشارات الجوع والشبع الداخلية لديك، فإنك تتبع مجموعة من القواعد الخارجية لتحديد متى وكم تأكل.

أمثلة على الإشارات الخارجية التالية:

- عدم تناول الطعام بعد الساعة 8 مساءً حتى لو كنت جائعاً

انتظار تناول الغداء عند الظهر، على الرغم من أنك كنت جائعًا في الساعة 11 صباحًا، لأنه وقت “مقبول” أكثر لتناول طعام الغداء

تناول كل الطعام الموجود في طبقك، حتى لو كنت ممتلئًا في منتصفه، لأنك تتبع نادي الطبق النظيف

أمثلة على الإشارات الداخلية التالية:

استمتع بوجبة خفيفة في الساعة 8:15 مساءً لأنك تلاحظ صداعًا خفيفًا ولا تريد الذهاب إلى السرير جائعًا

تناول الغداء الساعة 11:32 صباحًا لأنك كنت جائعًا

تناول نصف كمية الطعام الموجودة في طبقك لأنك تشعر بالفعل بالشبع والرضا

لاحظ الفرق؟

احترم إشارات الجوع والامتلاء الداخلية لديك للحصول على تجربة تناول طعام أكثر وعيًا وإرضاءً.

-أنت تتخلص من الدهون

إذا كنت تخشى أن تؤدي الدهون إلى زيادة الوزن، فمن المحتمل أنك تقلل من تناول الدهون. يحتاج الجسم إلى الدهون الغذائية لامتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ودعم أغشية الخلايا، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

يحتاج جسمك إلى الدهون ليظل بصحة جيدة، كما أن الدهون تعزز الشعور بالشبع لأنها يتم هضمها بشكل أبطأ من الكربوهيدرات، أضف مصدرًا للدهون الصحية إلى الوجبات والوجبات الخفيفة.

الامثله تشمل:

زبدة البندق + الموز

أفوكادو + توست

الجوز + الشوفان

جبن + عنب

صلصة زيت زيتون + سلطة

-لا تحصل على ما يكفي من الماء

يلعب الماء دورًا في عملية التمثيل الغذائي، والمساعدة على الهضم، وتليين المفاصل، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وغير ذلك الكثير، إنه ضروري لكل عملية في جسم الإنسان.

سواء كنت لا تحب طعم الماء أو تنسى شربه، فإليك بعض النصائح السريعة لشرب المزيد من الماء:

جرب الماء المنقوع، إذا كنت لا تحب طعم الماء، أضف الفاكهة الطازجة (الليمون والجريب فروت) والأعشاب (النعناع والريحان)، يخلق مشروبًا مرطبًا ممتعًا.

تهدف إلى 8 × 8،إذا كنت لا تعرف مقدار الماء الذي يجب شربه في اليوم، فابدأ بمعيار 8×8. اشربي ثمانية أكواب من الماء سعة 8 أونصات يوميًا.

ضبط الموقتات، إذا كنت تشعر أنك مضطر إلى شرب الماء في نهاية اليوم لتلبية احتياجاتك، فاضبط المؤقتات، سيكون هذا بمثابة تذكير لكسر الماء!

علاوة على ذلك، قد يكون الجفاف هو السبب وراء شعورك بالجوع طوال الوقت، لا تخلط بين إشارات العطش والجوع.

المصدر: everglownutrition

