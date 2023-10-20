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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: شبابنا لديهم وعي كبير بأبعاد القضية الفلسطينية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أكد الدكتور، حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن خروج شباب الجامعات دليل على ما لديه من وعي حول القضية الفلسطينية وأبعادها، متابعًا أن خروجهم كان عفويًا والجميع كان لديه وعي ومعرفة بمعنى الوطن سواء الشباب أو الفتيات.
 

وأضاف “النعماني” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن خروج الشباب في كافة أنحاء مصر بهذا الكم والحشد أثبت للعالم كله أنه واعي ومتحضر.


وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن فكرة التبرع بالدم لأهالي غزة كانت فكرة  الشباب، معقبًا: “عايزين يساعدوا اخواتهم في غزة بأي طريقة ممكنة”، كما لفت إلى أن الهتافات التي اختارها الشباب كانت معبرة للغاية.

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