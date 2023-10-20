سيراميكا كليوباترا يضرب الداخلية برباعية في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية، بتقدم الأول بـ 4 أهداف دون رد، في المباراة المقامة حاليا على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين، أمام منافسه الداخلية بعد مرور 20 دقيقة، وجاء الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق محمود عبدالحفيظ، وسجل محمد إبراهيم الهدف الثاني لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، نجح في تسجيلها في شباك الحارس.

فيما سجل أحمد قندوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس آرثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.