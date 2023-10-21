عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الإفراط في تناول الملح للأطفال

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضرار الافراط فى تناول الملح ..

1-الافراط فى تناول الملح يعمل على رفع كمية الصوديوم فى الدم ويسبب مشاكل على الكلى وقد تصل الى الحصوات والاملاح وقد تصل لاقدر الله الى الفشل الكلوى ٠

2-يعمل على رفع ضغط الدم مما يسبب مشاكل لمرضى الضغط المرتفع ٠

3-قد يسبب الافراط فى تناول الملح على انسداد الشرايين وتلف أجهزة الجسم ،لذلك يجب الاعتدال فى تناول المخللات والجبن المالحة

4-قد يسبب مشاكل فى القلب وتصلب الشرايين ، وقد يسبب الازمات القلبية والجلطات ،لذلك ينصح لمرضى القلب بعدم الاكثار منه ٠

5-قد يسبب مشاكل فى الجهاز العصبى وعدم التركيز وقلة النشاط ،كما انه يؤثر على الذاكرة ٠

6-قد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمى ويزيد من حدوث حرقة المعدة ويرتبط بحدوث القرحة ،بالاضافة الى انه اثبت ارتباط تناول الكميات الكبيرة من الملح بالاصابة بسرطان المعدة ٠

7-الملح الزائد يعمل على سحب المياه من داخل الخلايا وزيادة الشعور بالعطش ٠

8-  الوذمة (انحباس الماء ) فى الجسم 
اذا كنت ممن يعانون من احتباس السوائل فى الجسم وخاصة فى فترة الحمل او الاصابة ببعض الامراض خاصة امراض الكلى ،فهذا موشر على زيادة الاملاح فى الجسم ٠

9-هشاشة العظام
فقد يؤثر سلبا على كثافة العظم ونموه وخاصة فى الحالات المعرضة بهشاشة العظام مثل النساء مابعد سن اليأس ٠

احتباس السوائل الإصابة بسرطان المعدة الشعور بالعطش انسداد الشرايين هشاشة العظام تناول المخلل تناول المخللات زيادة الأملاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا .. نجوم هيوليود يوجهون خطابا لرئيس أمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

موضوعات متعلقة

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

ماذا يحدث للحامل عند تناول الشمام؟

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

خلطة سحرية.. ماذا يفعل الخل الأبيض للشعر؟

فيتامينات ومعادن.. 4 فوائد للبنجر في وجبة طفلك

تصدرت التريند.. أبرز 10 إطلالات لـ نهى عابدين

للرجال.. فوائد خارقة عند تناول القرنبيط

للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

ترشيحاتنا

عمرو أديب يطالب برقم خرافي في دعوى تعويض ضد مرتضى منصور|تفاصيل الحكاية

المفتي: الأديان كلها تقف ضد كل ما ينافي الفطرة السليمة

متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بدأ وقتها منذ 10 دقائق فلا تضيع فضلها

وزير دفاع إسرائيل يتجول في محيط غزة استعدادًا لغزو بري محتمل

حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام.. دار الإفتاء تجيب

أسباب عدم السيطرة على إخراج الريح.. نصائح لتجنب الإحراج الشخصي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أنواع.. تعرف على فوائد الخل

أضرار الإفراط في تناول الملح للأطفال

نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا .. نجوم هيوليود يوجهون خطابا لرئيس أمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة

8 أضرار لتناول المخلالات بكثرة.. اعرفهم

فيديو

خلال الشتاء والمطر..مقطع فيديو يثير الجدل عن أهمية معجون الأسنان في سيارتك

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ