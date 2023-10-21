أضرار الإفراط في تناول الملح للأطفال

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضرار الافراط فى تناول الملح ..

1-الافراط فى تناول الملح يعمل على رفع كمية الصوديوم فى الدم ويسبب مشاكل على الكلى وقد تصل الى الحصوات والاملاح وقد تصل لاقدر الله الى الفشل الكلوى ٠

2-يعمل على رفع ضغط الدم مما يسبب مشاكل لمرضى الضغط المرتفع ٠

3-قد يسبب الافراط فى تناول الملح على انسداد الشرايين وتلف أجهزة الجسم ،لذلك يجب الاعتدال فى تناول المخللات والجبن المالحة

4-قد يسبب مشاكل فى القلب وتصلب الشرايين ، وقد يسبب الازمات القلبية والجلطات ،لذلك ينصح لمرضى القلب بعدم الاكثار منه ٠

5-قد يسبب مشاكل فى الجهاز العصبى وعدم التركيز وقلة النشاط ،كما انه يؤثر على الذاكرة ٠

6-قد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمى ويزيد من حدوث حرقة المعدة ويرتبط بحدوث القرحة ،بالاضافة الى انه اثبت ارتباط تناول الكميات الكبيرة من الملح بالاصابة بسرطان المعدة ٠

7-الملح الزائد يعمل على سحب المياه من داخل الخلايا وزيادة الشعور بالعطش ٠

8- الوذمة (انحباس الماء ) فى الجسم

اذا كنت ممن يعانون من احتباس السوائل فى الجسم وخاصة فى فترة الحمل او الاصابة ببعض الامراض خاصة امراض الكلى ،فهذا موشر على زيادة الاملاح فى الجسم ٠

9-هشاشة العظام

فقد يؤثر سلبا على كثافة العظم ونموه وخاصة فى الحالات المعرضة بهشاشة العظام مثل النساء مابعد سن اليأس ٠