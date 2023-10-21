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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " بأسوان

مبادرة دوى بأسوان
مبادرة دوى بأسوان

انطلقت فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" التى ينفذها المجلس القومى للمرأة ، وتحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان ، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية حيث تم تنفيذ المعسكر بمدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بمركز كوم أمبو بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر ، ووحدات تكافؤ الفرص فى وزارة التربية والتعليم ، بهدف الوصول لـ ٢٠٠ طالبة بالمدرسة

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تمكين المرأة 

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم تنوع الأماكن بمختلف المراكز والمدن لتحقيق أقصى إستفادة لمواطنى المحافظة من المبادرات والمعسكرات المختلفة. 

وقالت هدى مصطفى إن المعسكر يتضمن تنظيم دوائر حكى للفتيات ، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران المدرسة ، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية وعقد نادى مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم. 

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جهود 

وجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن أرائهن وأمالهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

كانت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أكدت أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 27 ألف 525 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ). 

وقالت هدى مصطفى إن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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